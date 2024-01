Ostaggi | c' è l' accordo | ecco cosa ha accettato Israele

Secondo il New York Times, l'intesa per la scarcerazione dei 136 tra civili e militari ancora detenuti nella Striscia di Gaza potrebbe essere ... (ilgiornale)

La sospensione dei bombardamenti e delle operazioni militari di terra da parte di Israele per circa 2 mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ... (velvetmag)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Si apre uno spiraglio di tregua, anche se momentanea, in Medio Oriente. Israele ha accettato la proposta per un accordo sulla liberazione dei 136 ostaggi ancora nelle mani delle organizzazioni ...I negoziatori di Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar hanno concordato a Parigi un quadro per un nuovo accordo sugli ostaggi e una bozza verrà presentata oggi ad Hamas. Lo ha detto a Nbc News una ...In principio sono stati gli Houthi che, istigati da Teheran nel Mar Rosso, hanno costretto gli Usa a un maggior coinvolgimento nella guerra ...