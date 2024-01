“Osimhen alla Juve è possibile” | l’annuncio gela i tifosi | l’ex bianconero non ha dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024), stando anche alle parole del presidente De Laurentiis, dirà addio al Napoli: per lui, c’è chi ipotizza uno scenario incredibile. Quale futuro per Victor? Circa la partenza dell’attaccante nigeriano, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia recente del Napoli, sembrano ormai esserci pochissimi. D’altronde, le parole rilasciate dalLille erano parse evidenti, ma a darne una conferma ulteriore è stato il presidente Aurelio De Laurentiis. Nei giorni scorsi, il patron azzurro ha ammesso sostanzialmente che il rinnovo è stato propedeutico a un addio a fine stagione, che a questo punto si è fatto annunciato. Non c’è chiarezza circa la suadestinazione, ma lo stesso numero uno del club campione d’Italia in carica ha parlato anche di club come Paris Saint-Germain e ...