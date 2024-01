Orsi del Trentino – Ora è M90 ad essere ‘sotto attacco’ Monito dell’Oipa alla Pat | “Siamo nell’Italia del 2024 | non in un film western”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Se l’orso fa l’orso la Provincia autonoma di Trento (Pat) ha un riflesso condizionato: abbatterlo. Questo accadedele, purtroppo, non in un”. Così, senza usare mezze frasi, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa),notizia che la Pat intende “perfezionare la richiesta di rimozione tramite abbattimento” di un esemplare, identificato in M90, radiocollarato lo scorso settembre, lo stesso giovane orso che fu investito il 14 ottobre sulla strada statale 42 all’altezza di Mezzana.del, la Pat: “L’orso M90 è un esemplare problematico: ha inseguito per 800 metri una coppia di escursionisti sopra Ortisè” Ebbene, stand a quanto riferisce la stessa Pat, M90 avrebbe inseguito per 800 metri una coppia di ...