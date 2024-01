Orrendi | Maurizio scatena il putiferio | il dettaglio che non sfugge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un duello tra supercampioni a L'Eredità, il game show che va in onda tutte le sere su Rai 1 in fascia pre-serale. Questa sera, lunedì 29 gennaio, è riuscito ad avere la meglio, che dopo aver combattuto a colpi di parole e indovinelli ha avuto accesso alla sfida finale, quella della Ghigliottina. Daniele, ex campione in carica, ha invece fatto un passo indietro. Arrivato con un montepremi potenziale da 180mila euro, il concorrente ha dovuto però fare i conti con un taglio che ha portato la cifra a 22.500 euro. Molti errori, molti dubbi.non è sembrato ai telespettatori molto deciso nella scelta delle parole. La risposta finale proposta dal concorrente, quella con cui avrebbe potuto portare a casa un bel gruzzoletto, infatti, non è risultata corretta. Pensando che il termine giusto fosse "soluzione", al posto di "calcio", ...