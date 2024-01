Oroscopo Branko Lunedì 29 Gennaio 2024 | Bilancia soddisfatto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’diper oggi,29Ariete Scopri qualcosa che ti piace davvero e che ti fa sentire e portala avanti con entusiasmo. Vedrai che ti farà stare meglio sotto ogni punto di vista. Sul lavoro fate buon viso a cattivo gioco. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Toro Metti un po’ di distanza con tutto ciò che non ti piace o con una persona che ti rende nervoso perché oggi la tranquillità ti fa comodo sotto ogni aspetto. Gemelli È molto probabile che, anche se è il fine settimana, sarai chiamato a una sorta di incontro o prestazione professionale che non ti piace molto, ma è anche vero che se usi l’intelligenza puoi trarne beneficio. Cancro Trascorrerai il tuo tempo oggi con occupazioni in cui devi arrenderti e metterti al lavoro se qualcuno te lo chiede, e ...