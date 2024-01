Orio al Serio | ripartono i voli per Tel Aviv

Orio al Serio . “Vorrei che non ci fossero più guerre, per i gran dolori provocati dalle guerre alcuni bambini non possono festeggiare il Natale”: ... (bergamonews)

Bergamo, previsioni meteo per il 30/01/2024. Giornata caratterizzata da foschia densa al mattino, temperatura minima di -1°C e massima di 7°C ...La compagnia low cost Ryanair ha annunciato 10 nuove rotte da Malpensa e Orio al Serio, per chi sta già pensando a dove e come trascorrere l’estate 2024. Atene, in Grecia; Budapest, in Ungheria; ...Orio al Serio. Ha rubato un Apple Watch del valore di 909 euro al Mediaworld dell’Oriocenter e al giudice ha spiegato che era per la sua compagna, in attesa del loro figlio: “Lo desiderava da molto ...