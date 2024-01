Ordinavano menu costosi | poi scappavano senza pagare | presi i due scrocconi dei ristoranti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Busto Garolfo (Milano), 29 gennaio 2024 – Entravano nei, consumavano e poi con una scusa si dileguavanomai. Hanno adesso un nome ed un volto i due "" che negli ultimi mesi avevano continuato a mangiare a sbafo in diversidel legnanese e del varesotto. Sono marito e moglie, entrambi quarantenni, residenti nel comune di Busto Garolfo. I due avranno adesso venti giorni di tempo per farsi interrogare, poi la procura chiederà per loro il rinvio a giudizio. I due avevano la loro strategia per mangiare gratis neidi zona: entravano come una famiglia normale, con tanto di bambina piccola al seguito, poi dopo aver consumato l’ultima portata in attesa del caffè, si alzavano dal tavolo uscendo a fumarsi una sigaretta lasciando al tavolo ...