Orari infiniti | spese a carico e competizione spietata per quattro euro l’ora Ecco come si lavora nelle agenzie immobiliari

(Di lunedì 29 gennaio 2024), lavoro in partita Iva ma che, la stragrande maggioranza delle volte, prevede un forte vincolo di subordinazione impartito direttamente dal titolare dell’agenzia. Ritmi di lavoro stressanti che compromettono l’equilibrio tra vita privata e professionale. Sono gli elementi che caratterizzano il lavoro di agente immobiliare – o meglio sarebbe definirli collaboratori/procacciatori– secondo le tante testimonianze raccolte nel corso di mesi da Ilfattoquotidiano.it. Ma non sono gli unici aspetti borderline messi in luce dai ragazzi cheno, o hanno provato are,affiliate in franchising ai gruppi Tempocasa e Tecnocasa sparse su tutto il territorio nazionale. La distinzione tra agente immobiliare e collaboratore è doverosa: ...

Nel nostro paese il Super Bowl sarà trasmesso in chiaro, gratis e per tutti da Mediaset con la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.15 su Italia 1, subito dopo P ...sia di orario (buchi infiniti tra un treno e l'altro). Il gruppo dei pendolari di Torino Stura ha lanciato una petizione su Change.org per riattivare le linee cancellate. Per ora ci sono quasi 500 ...Oltre agli aumenti passi in avanti su orario di lavoro, pronte disponibilità, guardie mediche e sulla possibilità per le Asl di spostare i sanitari ...