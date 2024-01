Oppo lancia un nuovo tablet sotto i 300 euro | Pad Neo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) –ha introdotto sul mercato italiano il suodi fascia media,Pad Neo. Questo dispositivo si distingue per alcune caratteristiche tecniche notevoli, tra cui un display ReadFit da 11,4 pollici con una risoluzione di 2,4K e un aspect ratio di 7:5, che promette un comfort visivo superiore e un'area di visualizzazione estesa. Ilpresenta anche quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, promettendo un'esperienza audio immersiva. In termini di durata della batteria, Pad Neo promette un'autonomia di un intero giorno, un aspetto che potrebbe attirare l'interesse degli utenti che privilegiano l'uso prolungato del dispositivo senza la necessità di ricariche frequenti. Una delle caratteristiche più salienti del Pad Neo è il suo display eye-care, che oltre ad offrire una maggiore area di visualizzazione grazie al suo aspect ratio 7:5, presenta anche una risoluzione impressionante e una gamma cromatica vasta.ha enfatizzato l'importanza del benessere visivo, implementando tecnologie per ridurre l'affaticamento degli occhi e minimizzare l'esposizione alla luce blu. In termini di connettività, ilpromette di facilitare l'integrazione tra lavoro e intrattenimento grazie alla sua capacità di connettersi con altri dispositivi in modo semplice e intuitivo. Questo include la sincronizzazione di contenuti tra smartphone e, nonché la funzione Screen Mirroring, che consente di proiettare lo schermo del telefono sul. Per quanto riguarda le prestazioni, Pad Neo è dotato di un processore MediaTek Helio G99 e una batteria da 8.000 mAh, supportata da un sistema di ricarica rapida a 33W. Dal punto di vista estetico, il design del Pad Neo si presenta con un aspetto premium, grazie al suo pannello posteriore Space Grey e una fotocamera centrale che promette un'esperienza utente confortevole e stilisticamente piacevole. IlPad Neo 8GB+128G (4G LTE) sarà disponibile per l'acquisto dall'Store a un prezzo speciale di 299,99, e verrà venduto in bundle con le cuffie wireless Enco X Black e una cover. La finestra di vendita per questa offerta sarà dal 29 gennaio al 14 febbraio.