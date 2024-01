“Operazione insostenibile” il nuovo centro commerciale spacca la maggioranza di centrosinistra a Padova E il sindaco Giordani frena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)– Unalle porte di, con la possibile cementificazione di 15 ettari di territorio,ladisinistra in consiglio comunale. Dopo mesi di raccolte firme dei cittadini, dopo le contestazioni di una parte del Partito democritico e l’annunciata consultazione nelle sedi di partito, ilSergioè così costretto a compiere un mezzo passo indietro. Non mette ancora lo stop al progetto di costruzione del gruppo alimentare Alì, eppure rimanda al consiglio comunale e a una discussione più approfondita una decisione che stravolgerebbe l’assetto urbanistico della città. I comitati e gli ambientalisti non possono ancora cantar vittoria, eppure la svolta è evidente. La goccia che ha ...