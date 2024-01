Operazione antibracconaggio sul Delta del Po | munizioni al piombo nelle aree protette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Venezia, 29 gennaio 2024 –suldel Po: nove persone denunciate in due giorni di controlli tra la laguna di Venezia e la zona fluviale di Rovigo. Sequestrati 10 fucili conal, 50 esemplari morti di uccelli, un'imbarcazione usata per la caccia di frodo e cinque richiami acustici a funzionamento elettromagnetico per attirare gli animali. È il bilancio dell’congiunta tra i carabinieri Cites, la polizia metropolitana di Venezia e quella provinciale di Rovigo, in collaborazione con le associazioni ambientaliste Cabs e Lipu. Tra i denunciati, sei cacciatori veneziani e tre rodigini. L’Due giorni di controlli. Nel weekend, i carabinieri hanno perlustrato il ...