Open interest | la bussola dei derivati

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Biocchi Le azioni sono titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società. Di conseguenza, esse sono emesse in numero finito per rappresentarne ognuna una porzione del capitale sociale. Il valore di una singola azione, moltiplicato per il numero totale di azioni esistenti, determina la capitalizzazione di una società. Chi possiede le azioni ha diritto di partecipare e votare nelle assemblee della società e inoltre a incassare dividendi e partecipare a eventuali aumenti del capitale sociale. Molto diverso è ciò che accade con i, che sono strumenti finanziari il cui prezzo dipende dal valore di un altro asset, chiamato sottostante. I sottostanti possono essere vari, come azioni, obbligazioni, materie prime, tassi di interesse, valute o anche indici di borsa. Per inon c’è un numero predefinito e/o limitato di contratti, ...