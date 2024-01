Omicidio Vellega | in manette l’ex moglie e il compagno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ucciso e dato alle fiamme in auto, tra Acerra e Marigliano, in provincia di Napoli: non fu undi camorra. A due anni dal delitto, i carabinieri arrestanoe il convivente, che lo ferirono e poi bruciarono il corpo quando era ancora in fin di vita. I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura nolana, a carico di M.M. e F.M., rispettivamente di 39 e 51 anni. I due conviventi sono accusati dell’aggravato di Domenicantonio, commesso tra i comuni di Acerra e Marigliano il 3 marzo del 2022. I Carabinieri intervennero in via Torricelli, ad Acerra, dove una Fiat 600 era in fiamme. All’interno dell’autovettura fu trovato il cadavere ...