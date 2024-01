Omicidio Vellega | in manette l’ex moglie e il compagno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'uomo fu ferito e dato alle fiamme due anni fa a Napoli: non fu camorra Ucciso e dato alle fiamme in auto, tra Acerra e Marigliano, in provincia di Napoli: non fu undi camorra. A due anni dal delitto, i carabinieri arrestano l'exe il convivente, che lo ferirono e poi bruciarono

(Adnkronos) – Ucciso e dato alle fiamme in auto, tra Acerra e Marigliano, in provincia di Napoli: non fu un Omicidio di camorra. A due anni dal ... (periodicodaily)

Acerra e Marigliano: omicidio Vellega. Ex moglie e convivente lo ferirono e poi bruciarono il corpo quando era ancora in fin di vita. Carabinieri eseguono misura cautelare I carabinieri della Compagni ...I due conviventi sono ritenuti dagli inquirenti gravemente indiziati dell'omicidio aggravato di Domenicantonio Vellega, avvenuto tra i comuni di Acerra e Marigliano il 3 marzo del 2022. In quella data ...Svolta nell’omicidio Domenicantonio Vellega. La ex moglie e il convivente dell’uomo, trovato in auto carbonizzato ad Acerra nel 2022, avrebbero ferito la vittima in casa per poi bruciarne il corpo ...