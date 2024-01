Oltre 100 morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno | più di 300 dispersi Ocean Viking salva 71 persone

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il numero di vittime è quasi doppio rispetto all’anno scorso. Refugees in Libya denuncia: “Intercettazioni in mare sempre più violente”. Mediterranea: “questi sono i partner del governo Meloni”

Tempo di lettura: 2 minutiIl Museo del Sannio ha fatto da fondale per una discussione sulla presenza, in un determinato momento della storia, di ... (anteprima24)

Il Top Lot del 2023 è stato un raro 100 Lire Aratrice del Regno d'Italia, coniato nel 1927 e battuto per una cifra superiore ai 165mila euro (diritti inclusi). In crescita, oltre all'arte moderna, ...Non solo per la perdita secca stimata di oltre 100 milioni al giorno ma per la paralisi che già oggi si riscontra nei nostri porti principali, da Genova a Trieste, con lo spauracchio, da un lato, ...Dal suo debutto in Europa, avvenuto nel settembre 2022, ad oggi, la tecnologia esclusiva Nissan e-POWER ha conquistato oltre 100.000 clienti del Vecchio Continente, di cui 65.367 hanno scelto Qashqai ...