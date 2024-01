Olimpiadi | il Cio celebra i trionfi dell' Italia team ai Giochi giovanili | ' sta facendo la storia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gangwon, 29 gen. - (Adnkronos) - “L'stala”. A tre giorni dalla chiusura deiOlimpicidi Gangwon 2024, è lapidario il giudizio del CIO affidato ai propri social. Forza dei numeria spedizionena in Corea del Sud che sta dominando il medagliere e impressionando in tante discipline. “L'brilla luminosamente! Stannola, sono il primo Paese ad aver vinto più di 10 medaglie in una singola edizione deiOlimpiciInvernali”, il tweet del CIO. A regalare il primato è stato l'oro vinto oggi da Federico Pozzi nella sprint TL di sci di fondo. Al momento la delegazione guidata dal Capo Missione Alessio Palombi ha collezionato 11 ori, 3 argenti e 3 bronzi, per un totale di 17 medaglie che consentono all'di primeggiare sia per numero di ori sia per numero di podi davanti a Germania (7 ori, 4 argenti, 5 bronzi) e Francia (6 ori, 3 argenti e 4 bronzi). La rassegna a cinque cerchi dedicata ai migliori under 18 del mondo si concluderà il 1° febbraio. In palio ci sono ancora medaglie.