Nyt | «Tra i 12 uomini Onu anche chi portava granate e rapiva una donna»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il New York Times ha pubblicato anticipazioni sui documenti che proverebbero la partecipazione di una dozzina di persone palestinesi, che lavoravano per la Unrwa (l'organizzazione umanitaria dell'Onu rivolta ai cittadini di Gaza), all'attacco di Hamas contro Israele dello scorso 7 ottobre. Secondo il quotidiano Usa uno di questi 12 avrebbe rapito una, un altro avrebbe partecipato attivamente alla strage compiuta in un kibbutz, uccidendo diverse persone, mentre un terzo avrebbe trasportato dai rifugi dei miliziani, decine died altre munizioni. Notizie che aggravano la posizione dei 12 sospettati di avere molto più che normali contatti con hamas.

Secondo il dossier fornito al governo degli Stati Uniti e reso noto dal New York Times, 10 impiegati sono membri di Hamas