Nux vomica | il rimedio omeopatico disintossicante e digestivo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Nuxè unricavato dai semi della Noce. Diceva un famoso omeopata, che, se avesse potuto portare su un’isola deserta un solo, avrebbe scelto ilNux. Incredibili sono le sue proprietà disintossicanti e digestive. E’ ildi prima scelta per chi vive sempre sotto tensione, è facilmente irritabile e non tollera di essere contraddetto; per essere sempre “sveglio” si riempie di caffè e… di sigarette. dott. Marco Tortorici Info: dott. Marco Tortorici, esperto in omeopatia dal 1985 tel. 06 6858 6674 ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.