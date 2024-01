Nuovo direttore alla Reggia Arriva Bartolomeo Corsini

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è ilgenerale del consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Lo ha designato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il sindaco di Monza e presidente del consorzio Paolo Pilotto - sentiti i sei consiglieri rappresentanti degli enti consorziati - ha già avviato la procedura per ottenere l’intesa da parte degli enti promotori, che sono il ministero della Cultura, la Regione Lombardia e il Comune di Monza e convocare il consiglio di gestione. In questa sede, dopo avere constatato il possesso dei requisiti, sarà approvata la delibera di nomina delgenerale.prenderà il posto ricoperto fino a pochi giorni fa da Giuseppe Di Stefano, che ha guidato il consorzio negli ultimi ...

In scena c’è un papà, il Doge di Genova, che crede scomparsa la figlia Maria, figura chiave in una storia ricca di svelamenti, colpi di scena, odi, ... (iodonna)

Subentra a Giuseppe Distefano, dovrà gestire il masterplan da 55 milioni. Bartolomeo Corsini è il nuovo direttore generale del consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Lo ha designato il presidente di ...CREMONA - Con la Commissione consiliare Welfare di giovedì sera è andato in scena di fatto il primo atto ufficiale della dottoressa Simona Gentile come nuovo direttore generale di Cremona Solidale.Quasi il 40% di tutti i nuovi nati nella Marca. Il reparto di ginecologia e ostetricia ...Per dermatologia non si trovano proprio specialisti – allarga le braccia il direttore generale – ma ...