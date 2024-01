Nuovo Contratto 2024 | aumenti stipendiali a docenti ed ATA per merito Saranno eliminati gli scatti stipendiali? Che ruolo avrà il Dirigente? Cosa sappiamo al momento

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rinnovo Contratti dipendenti pubblici per il biennio 2022/24: dopo la "direttiva madre" firmata dal Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo, nella quale il concetto di "" entra a pieno titolo a determinarestipendio edi anzianità, ci si chiede come questa potrà essere declinata nella scuola dove il "risultato di produttività" è difficilmente misurabile e quantificabile. L'articolo .

La nuova data fissata ufficialmente per il passaggio è il 1° settembre. Ma già una volta una data ufficiale non è stata rispettata.... Leggi tutto (dday)

La RAI conferma: la nuova data fissata ufficialmente per l'accensione del primo MUX DVB-T2 è il 1° settembre. Ma non è la prima volta che le date ... (dday)

Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembrerebbe procedere a gonfie vele ma, dato che, la prudenza non è mai troppa, l'imprenditrice avrebbe fatto firmare un contratto al marito. Semmai dovesse ...Il merito Nella direttiva madre sono contenute alcune novità di rilievo. I nuovi contratti dovranno essere centrati soprattutto sul merito. Viene stabilità che una parte «cospicua» dei fondi stanziati ...Ma il nome nuovo per la Juve è sempre in casa Lazio ed è Zaccagni, calciatore che ha difficoltà a rinnovare con Lotito e che ha il contratto in scadenza nel 2025". Queste le dichiarazioni di Ciro ...