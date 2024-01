Norvegia | Oslo | mostra su sculture di ghiaccio | lanterne cinesi 3

Oslo, 29 gen – (Xinhua) – Un artigiano realizza una scultura di ghiaccio a Oslo, capitale della Norvegia, il 27 gennaio 2024. Una mostra su sculture di ghiaccio e lanterne cinesi e’ stata inaugurata ...Il 19 gennaio, alle 14, nella cappella Vestre gravlund di Oslo, è avvenuto il saluto a Marco Pannaggi ...tanti amici norvegesi e numerosi conoscenti della comunità italiana in Norvegia. Era presente ...Un video in time lapse, che risale a qualche tempo fa e che è tornato virale in questi giorni, mostra come cambia una foresta durante un anno. Le immagini provengono da Oslo, in Norvegia.