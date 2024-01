Non volevo disturbare Clamoroso | la telefonata di Sinner alla madre finisce subito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutta l'umiltà di Jannikin una sola confessione. Dopo aver vinto gli Australian Open, primo italiano nella storia (e suo primo titolo in uno Slam, a soli 22 anni), e dopo aver commosso il mondo ringraziando mamma e papà a botta calda,dopo la finale vinta contro il russo Daniil Medvedev, il ragazzo di San Candido ha rivelato di non aver voluto "" mamma Siglinde e papà Hanspeter, già rientrati in Italia, nel momento fin qui più importante della sua carriera. La famiglia lavora nel Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina. E' cosa nota che la mamma di, quando gioca il figlio, per scaricare la tensione in lunghe passeggiate. Intervistato da Eurosport dopo il match-capolavoro, Jannik ha ammesso: "Non lo so se ha passeggiato, l'ho chiamata velocemente però era con gli amici a festeggiare". ...