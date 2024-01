“Non piace a Emery” – L’ex scout dell’Aston Villa afferma che Unai Emery non è una fan del 28enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Breaking:Bryan King suggerisce che l’allenatorepotrebbe non essere stato molto soddisfatto delle prestazioni di Leander Dendoncker in questa stagione. Dendoncker si è recentemente trasferito al Napoli campione di Serie A in prestito per il resto della stagione, e King crede che il centrocampista belga non sia riuscito a impressionaredurante la sua permanenza al. Nonostante abbia collezionato otto presenze in campionato con il, Dendoncker ha iniziato solo una partita, segnando un gol. Parlando aNews, King ha detto: “Penso che sarà un accordo semplice con Dendoncker. Ha un sacco di soldi e ovviamente a ...

“Questo risultato è estremamente deludente per me perché da quando sono arrivato in Australia ho giocato ad un alto livello di tennis. Non so cosa ... (sportface)

Il primo membro del Club Italia Slam, Nicola Pietrangeli, è commosso. «Un grande exploit. Mi è piaciuto molto. Quasi da pianto. Però non so se posso continuare...». «Lo faccio ben volentieri, e gli ...Non so se arrabbiarmi di più per quanto visto in campo ieri contro l’Inter o per le affermazioni, o meglio le non affermazioni, del Mister a fine gara. Comincio chiedendo alla classe arbitrale di non ..."Sì nonostante un ottimo primo tempo in cui saremmo dovuti essere più bravi. Avremmo dovuto fare il secondo gol che non abbiamo trovato, sapevamo di poter rischiare contro un'ottima Fiorentina, così ...