Non me ne frega un c*** Chi è questo portiere | clamoroso sfregio interista al Milan

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tifoso sfegatato dell'Inter, tanto da essere andato varie volte in Curva Nord al Meazza a tirare per i nerazzurri, etitolare del Frosinone, con ottimi riscontri. Per Stefano Turati è un momento d'oro e intanto sabato alle 18 arriva ilallo Stirpe per un match che profuma di derby. Intervistato da DAZN, alla domanda se Frosinone-per lui sia una specie di derby, il 22enneese ha risposto però senza troppi giri di parole: "No, non me neuno, scusate, non me neniente — le sue parole — Sabato sarà una gara come le altre. Ovvio, quando giochi contro campioni del genere sono sempre gare molto difficili, ma confido nei miei compagni”. Turati: “Derby con il? Non me ne ...

"Weekend molto strano anche per me perché sono stati sbagliati cinque penalty, cosa che non succedeva da tantissimo tempo. Due in una stessa partita, sbagliati dal Milan, ha sbagliato la Fiorentina, ...Da giorni impegnato a molestare l'uomo trans contro cui Jacopo Coghe ha lanciato la solita campagna d'odio, chiarendo come a loro non freghi nulla della GpA ma interessi solamente trovare un pretesto ...PAROLE – «Se è un derby per me No, non me ne frega un ca***. Scusate, non me ne frega niente. Sabato sarà una gara come le altre. Poi ovviamente, quando giochi contro queste squadre di campioni, sono ...