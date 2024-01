Non guardiamoci dentro | farebbe schifo | Mario Tozzi assolve chi sfregia la Gioconda

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'assalto alla teca sotto cui è custodita laal Louvre daparte di alcuni attivisti per il clima ha scatenato diverse polemiche. C'è chi stigmatizza il gesto che ha messo a rischio uno dei quadri più importante della storia dell'arte e c'è chi invece giustifica gli attivisti. Tra questi c'è, da sempre il prima linea per la difesa dell'ambiente. E su La Stampatuona: "Si levano alti gli ennesimi strepiti contro quei vandali degli ecologisti, stavolta francesi, che imbrattano addirittura la, il dipinto più famoso del mondo. Nessun danno, finora, è stato acclarato al quadro e niente di irreparabile è accaduto, ma la nostra ipocrisia sceglie di tenere nascosto quanto quegli attivisti stanno cercando di mettere in luce: perché ci importa così tanto di opere dell'ingegno ...

Indignazione zero. Ma sì, avete ragione: prendiamocela con gli imbrattatori del vetro di protezione della Gioconda, e non guardiamoci dentro, per carità, che ci farebbe troppo schifo.Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato oggi l’adozione della variante semplificata al piano operativo “Ars Marmi”, che consentirà l’apertura di una media distribuzione non alimentare, nella zona ...Sesto nella classifica dei minuti giocati (oltre 33’), quinto nella classifica marcatori con 18.3 di media, ma soprattutto elemento ...