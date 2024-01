“Non è il mio presidente” | il carabiniere contro presidente E arriva subito la punizione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’Arma dei Carabinieri annuncia di aver preso decisioni inoppugnabili nei confronti di un militare. Sabato scorso, l’uomo ha risposto alla domanda di un’anziana militante dei comitati degli inquilini di Milano, Franca Caffa, 93 anni, al sit-in romano pro Palestina. “Cos’ha detto il vostro?“, chiedeva Caffa, kefiah rossa sulle spalle, alludendo alle frasi di Mattarella per la cessazione delle ostilità di IsraeleGaza. “Non è il mio, non l’ho votato e non l’ho scelto”, aveva risposto l’uomo.Leggi anche: Giorno della Memoria, Mattarella: “Israele ha sofferto, ora non neghi lo Stato a un altro popolo” Il video dell’accaduto Il video shock dell’episodio, in cui unin tenuta anti-sommossa risponde alle domande incalzanti di Franca Caffa: ...

«Con tutto il rispetto signora, non è il mio presidente» è la risposta del militare che si ricava dai video della giornata. «Di che Paese è» domanda allora Caffa, al che il carabiniere replica: «Non ...Il carabiniere, ripreso di spalle nel video, replica: "Con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente. Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco".