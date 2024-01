Non è il mio presidente Carabiniere attacca Mattarella al corteo pro Palestina 

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildella Repubblica in uno dei suoi interventi sul conflitto tra Israele e Palestina aveva invitato gli istraeliani a non negare ai palestinesi il diritto di avere anche loro uno Stato. Ilè stato trasferito

L'episodio sabato mentre il militare era in servizio a Milano per il corteo pro Palestina Il carabiniere che ha pronunciato alcune frasi sul ... (sbircialanotizia)

«Cosa ha detto Mattarella?»: era in prima fila Franca Caffa fra i manifestanti Pro Palestina che sabato a Milano hanno tentato di sfilare in corteo e ... (ilmessaggero)

Mio padre si era rotto il femore. L’intervento era andato bene, eravamo convinti che si stava riprendendo, invece non si è più alzato da quel letto. Era il mio riferimento, mamma già da qualche anno ...mio padre e mia madre uno dopo l’altro. Non ci aspettavamo che papà ci avrebbe lasciati per primo e tra l'altro nel giorno del compleanno di mio figlio Leonardo. È stata una cosa inattesa. Si era ...«Con tutto il rispetto signora, non è il mio presidente» è la risposta del militare che si ricava dai video della giornata. «Di che Paese è» domanda allora Caffa, al che il carabiniere replica: «Non ...