“Non ci andrei” Sinner gela Amadeus | cosa dice sull' invito a Sanremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Jannikha trionfato agli Australian Open e ancora più di prima è richiestissimo da tutti. Nelle scorse settimane era circolata la notizia di una chiamata diper averlo sul palco del Festival di2024 ed ora è lo stesso tennista a fare chiarezza in un'intervista al Corriere della Sera: “Conoscendomi, io non ci. Canto malissimo, ballo peggio, sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel... Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”. E poi la stella italiana tornaa dedica ai genitori, con parole che hanno fatto emozionare tutti: “Sono andato via di casa a 13 anni, costretto a crescere velocemente, ho imparato da solo a fare la lavanderia, a cucinare, a fare la spesa. Per un genitore lasciare andare un figlio così presto non è facile. Ci ...