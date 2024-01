Non c’è innovazione senza tutela dei dati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) LA TRASFORMAZIONE digitale è un tema indistricabilmente connesso a quello della sicurezza informatica e della protezione dei, perché – come osserva Bruno Paneghini – "non c’è". Salvaguardare l’azienda dalle minacce informatiche è parte del percorso diche ogni impresa deve intraprendere per attivare una strategia resiliente e sicura per la propria attività: si parla infatti di Security by Design. Gli attacchi informatici, infatti, possono procurare gravi danni economici, oltre a danneggiare l’immagine aziendale. Ed è proprio in quest’area di business che Reti ha costruito parte delle proprie competenze per supportare le aziende a riconoscere e valutare i rischi a cui sono esposte quotidianamente, come malware e fenomeni di social engineering, supportandole ...