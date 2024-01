“Non c’è che una cosa da fare” Grande Fratello | momento verità per Beatrice e Perla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Manca poco alla nuova puntata in diretta del. E gli occhi saranno puntati su, infatti potrebbe esserci ildi svolta alla luce anche di quanto sta accadendo nella casa. Intanto, sappiamo dalle anticipazioni che Greta riceverà una sorpresa magnifica. Infatti, potrà rivedere e riabbracciare ilJosh, col quale ha un legame indissolubile. Ma le attenzioni maggiori alsaranno indirizzate nei confronti di, dopo tutto quello che è successo in questi giorni. E ci sarà anche da comprendere come evolverà il rapporto tra Varrese e Monia. I due hanno avuto alti e bassi e quindi bisognerà arrivare ad un punto definitivo, ovvero se potranno vivere ...