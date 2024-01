Nomadi fans club | centinaia in festa per il 60esimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Novellara (Reggio Emilia), 29 gennaio 2024 - E’ stato ancora una volta un successo il tradizionale pranzo deidei, riuniti (foto) domenica alla palestra di San Giovanni della Fossa, a Novellara, come sempre con la presenza dei componenti del gruppo musicale, che ha avviato il suo sessantunesimo anno di attività. Foto: a Novellara il tradizionale pranzo deiCirca 500 ideiarrivati da varie regioni d’Italia per questo incontro che precede ilncontro, in programma a Novellara il 17 e 18 febbraio. Grande la soddisfazione per Beppe Carletti: “Ormai siamo entrati nel 61esimo anno di vita del nostro gruppo. Come sempre è una grande gioia essere qui. Arriviamo da un anno ricco di impegni ...