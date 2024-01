No! Il Sars-Cov2 non esiste solo al computer

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quella sul complotto del nuovo Coronavirus che non sarebbe mai stato realmente isolato è ormai una narrazione No vax dura a morire, che continua ciclicamente a riemergere. Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) un gruppo di 18 scienziati avrebbe scoperto che-CoV-2rebbe soltanto al. Tra questi troviamo una nostra vecchia conoscenza, la «virologa e immunologa» Poornima Wagh, la quale avrebbe già rivelato due anni fa il complotto delle case farmaceutiche impegnate a inventare nuove pandemie e malattie. Vediamo perché anche stavolta siamo di fronte a una narrazione priva di fondamento. Per chi ha fretta: Alcune condivisioni Facebook diffondono una intervista a Poornima Wagh, sostenendo che il nuovo Coronavirus none sarebbe una simulazione al ...

