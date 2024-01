“Niente gonfiabili e animatori | solo pizza | famiglia e amici” | la scelta della mamma tiktoker per il compleanno del figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Se il trend attuale è quello di grandi feste per i compleanni dei figli, c’è anche chi dice no e opta per la semplicità. È Amber Cimiotti, che su TikTok di recente ha raccontato come abbia deciso di riportare un po’ di sobrietà almeno in casa sua. Così, per festeggiare i 3 anni delha abbandonato gli eccessi che aveva sperimentato in passato e ha rispolverato il modello fatto di “torta,“: “Non ho noleggiato nulla:, performer ho fatto le decorazioni da me” ha spiegato in un video. “Io e mio marito – ha proseguito Amber, sposata con un italiano – siamo cresciuti in famiglie dove non c’erano molti soldi, ma abbiamo sempre avuto compleanni meravigliosi. Non avevamo tutte queste sciocchezze in più, c’eranoe ...