Nicola Pietrangeli | la scritta sulla maglietta di Sinner | una profezia nera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Ora diranno tutti 'l'avevo detto, lo sapevo e lo dicevo'. Sono giorni che dico che ormai è lui, Jannik, l'uomo da battere, come il pistolero del Far West che è ricercato"., vecchia gloria del tennis italiano, si alza in piedi e applaude a scena aperta il suo giovanissimo erede, il 22enne di San Candido capace di trionfare agli Australian Open, primo italiano di sempre a vincere a Melbourne, e di entrare nel ristrettissimo novero dei tennisti italiani che hanno conquistato la gloria in uno dei 4 tornei del Grande Slam. Un circolo per pochi eletti: prima di Jannik ci erano riusciti proprio, Adriano Panatta (l'ultimo uomo, nel 1976) e Francesca Schiavone, tutti al Roland Garros, e Flavia Pennetta agli Us Open. "Medvedev ha giocato i primi due set ad un livello ...