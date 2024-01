Ngonge scrive ai tifosi | spunta il commento a sorpresa del ‘sogno’ di ADL | tifosi scatenati – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo la partita tra Napoli e Lazio,unche fa sognare ipartenopei in vista del mercato estivo Un pareggio, quello di stasera all’Olimpico, che può essere interpretato in tante maniere diverse. Gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in casa della Lazio di Maurizio Sarri fermandosi così nuovamente in classifica al nono posto. Adesso i punti di distacco dalla zona champions sono diventati 4. Di positivo però c’è che la squadra sta iniziando a reagire bene al nuovo modo di gioco proposto da mister Walter Mazzarri. Con la difesa a tre centrali, il reparto arretrato non subisce troppo l’aggressività delle squadre avversarie ed il baricentro rimane più equilibrato. Una soluzione, questa, che il tecnico toscano ha voluto trovare tra le tante emergenze e le assenze dovute ad infortuni, ...