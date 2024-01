Nessuna revisione storica o culturale del fascismo | a questa destra piace parodiarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) di Carmelo Zaccaria Non c’è dubbio che queste adunate di camicie nere con le braccia tese e intrepide invocazioni al duce saranno sempre più frequenti e intense, anche perché, come ha ricordato Edith Bruck, non sono per niente sgradite, se non tacitamente autorizzate, da questo governo. La storia non si ripete mai alla stessa maniera, ma ciò non significa minimizzare le inequivocabili avvisaglie di una ritrovata consapevolezza da parte di una frangia scalmanata di “arditi” in cerca di una rivincita clamorosa, dopo decenni di rintanamento nei lugubri anfratti della storia recente. Purtroppo, in parallelo, dovremo anche rassegnarci a sopportare le miserevoli sceneggiate di una classe politica dimostratasi sin dall’inizio dilegislatura insufficiente e sfrontata, priva di scrupoli, famelica di appetiti, mentalmente adta ad esacerbare gli ...