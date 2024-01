Nel 2023 export extra Ue rallenta a +2 | 5% | import -20 | 9%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Nel complesso del, l'italiano verso i paesiUe cresce del 2,5% (+20,1% nel 2022); a contribuire sono le maggiori vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli. L'registra una contrazione marcata (-20,9%; era +54,5% nel 2022), quasi totalmente spiegata dalla riduzione degli acquisti di energia e beni intermedi". Lo comunica l'Istat diffondendo i dati di dicembre sul commercio estero con i PaesiUe. Ilsi chiude quindi con un avanzo commerciale verso i paesiUe pari a 48,7 miliardi di euro, a fronte di un deficit di 25,9 miliardi del 2022. Questo, spiega l'Istat è dovuto in gran parte alla forte riduzione del deficit energetico che scende a -4.911 milioni, in forte riduzione rispetto all'anno precedente quando era a ...