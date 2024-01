Nehuen Perez-Napoli | affare definito | quando svolgerà le visite mediche

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sviscerata ancor di più la vicenda, in grado di tenere ilsulle spine.Le ultime news di mercato sul centrale. Non è stato propriamente esaltante il ritorno in Serie A deldopo la sconfitta in Supercoppa, avvenuto sul campo della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Uno scialbo confronto quello visto all’Olimpico, caratterizzato da un solo tiro in porta totale nei 90 minuti di gioco, ad opera dei capitolini e per giunta alquanto velleitario. All’ombra del Vesuvio, dove la situazione si aggrava nonostante gli ultimi interventi, c’è dunque estremo bisogno di voltare nuovamente pagina, nella speranza di riuscire ad invertire finalmente la rotta contro il Verona nel prossimo turno di Serie A. Turno che potrebbe quindi vedere un nuovo debutto nelle fila del, dato che giungono oggi ...