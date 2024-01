Nbc | bozza accordo ostaggi sarà presentata oggi ad Hamas

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I negoziatori di Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar hanno concordato a Parigi un quadro per un nuovosuglie unaverràad. Lo ha detto a Nbc News una fonte vicina ai colloqui. L'prevedrebbe il rilascio dei rimanentiamericani e israeliani in più fasi, a partire dalle donne e dai bambini, accompagnato da pause graduali nei combattimenti e dalla consegna di aiuti a Gaza, insieme allo scambio di prigionieri palestinesi, ha detto la fonte.

