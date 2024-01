Nba | Booker non basta ai Suns | Banchero trascina Orlando Vincono Bulls e Hawks

Altra grande notte in NBA con cinque partite andate in scena per la regular season 2023-2024. Non sono mancate, come sempre, le grandi emozioni: ... (oasport)

Devin Booker prende slancio man mano che il match tra Magic e Suns va avanti assicurando un gap che sale a +13 (26-39) nel primo quarto. Ma Orlando non si arrende e risale con un 9-2 iniziato dalla ...Finale emozionante tra Atlanta e Toronto, in una sfida potenzialmente decisiva per il torneo play-in a Est. Trae Young perde malamente il pallone e regala ai Raptors il canestro del vantaggio a 7 ...È proseguita in queste ultime ore la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 21:30 italiane di ieri in poi si sono ...mentre in casa Suns non sono abbastanza i 44 punti di Devin Booker. Partita tiratissima ...