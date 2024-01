Narcotizza e rapina due uomini conosciuti su un sito d’incontri | arrestata 40enne cubana

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lo stessoe due appuntamenti finiti male. Al centro della storia due ultracinquantenni che a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, sono statiti eti da una, ora in stato di fermo. Le indagini sono partite da due situazioni analoghe che hanno coinvolto due: la scorsa settimana sono stati entrambi colti da un malore mentre erano alla guida. Hanno perso i sensi e in un caso il conducente è finito contro il muro di un’abitazione, senza riportare particolari ferite. Ma dopo l’incidente è statoto dei 650 euro che aveva nel marsupio. Sul posto i carabinieri avevano notato aggirarsi una donna, che era stranamente interessata all’accaduto. Da lì sono iniziati gli accertamenti, seguiti dalla ...

Una donna di 40 anni, cubana, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito due uomini conosciuti in rete per rapinarli, narcotizzandoli con gocce di benzodiazepine diluite nel ...E, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che ora per la donna hanno fatto scattare le manette con l'accusa di rapina, accusavano un malore e perdevano conoscenza. Trovandosi poi con il portafogli ...Alla donna cubana, arrestata per lesioni e rapina, viene contestato un episodio avvenuto il 15 gennaio, - vittima un tassista di 51 anni, e uno di tre giorni fa - in quel caso la vittima, di 66 anni, ...