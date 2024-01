Napoli | ucciso e bruciato | due arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 10.42e dato alle fiamme in auto, tra Acerra e Marigliano, in provincia di: non fu un omicidio di camorra. A due anni dal delitto, i carabinieri arrestano l'ex moglie e il convivente, che lo ferirono e poi bruciarono il corpo quando era ancora in fin di vita. Il corpo Domenicantonio Vellega fu ritrovato carbonizzato nella sua auto la sera del 3 marzo 2022. Dalle analisi è emerso che l'uomo è stato prima ferito gravemente nella sua abitazione,poi ancora in vita messo nell'auto che i due diedero alle fiamme.