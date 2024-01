Napoli | amarcord e i nati il 29 gennaio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sette stagioni con la maglia del, dal 1950 al ’57. Esordì con la casacca partenopea l’8 ottobre di settantaquattro anni fa, contro l’Inter e proprio al Biscione realizzò la prima rete da giocatore del ‘Ciuccio’. Era milanese. “Centrocampista di quantità che non smette mai di correre per il campo, sia quando si tratta di andare all’arma bianca verso la porta avversaria , sia quando invece si deve difendere la propria area di rigore”, scrivono di lui Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro nel volume ‘Ildalla A alla Z’. Con il club azzurro 169 gare disputate e quattro gol. Il 291924 nasceva Giorgio Granata, il quale si spense il 24 marzo ’97, giorno seguente a una sfida di campionato tra i partenopei e la Juventus al San Paolo., accadde oggi Nel giorno del suo sessantesimo compleanno ...

