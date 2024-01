Napoli | rubano furgone con pedana a un giovane disabile | “Impossibile andare alle visite mediche”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Riusciva ad entrare in auto, senza l’aiuto dei suoi anziani genitori, perdal medico o dalla nonna per farle visita. Ma, due sere fa, ignoti hanno rubato a Pianura, quartiere occidentale di, ilcon laidraulica che era stata installata a bordo, rendendo ancora più complicata la vita di Alessandro,L'articolo Teleclubitalia.

Momenti di forte tensione martedì sera all'arrivo dei tifosi dell' Union Berlino a Napoli per la gara di Champions League. In città, di sera, in ... (247.libero)

e che i banditi usavano quasi sempre targhe rubate da apporre sulla auto con cui giungevano sul luogo del delitto. Uno dei quattro - hanno accertato i carabinieri - era ricercato da quasi due anni per ...e che i banditi usavano quasi sempre targhe rubate da apporre sulla auto con cui giungevano sul luogo del delitto. Uno dei quattro - hanno accertato i carabinieri - era ricercato da quasi due anni per ...NAPOLI - Riusciva ad entrare in auto senza essere preso in braccio dai genitori ormai anziani. Riusciva, così, ad andare più facilmente dal medico, dalla nonna. (ANSA) ...