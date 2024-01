Napoli | Pistola pronta all’uso | casco e maschera Carabinieri arrestano 45enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) a San Pietro a Patierno Questa notte a San Pietro a Patierno idella locale stazione hanno effettuato, insieme ai militari del reggimento Campania, una perquisizione nell’abitazione di S. F.,del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – che era già sottoposto agli arresti domiciliari – dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato unamarca “Tanfoglio” cal. 9×21 con matricola abrasa e 15 proiettili nel caricatore e un colpo in canna. Sequestrati anche unda moto modello “semi jet” ed una mascherina (tipo soft air) trovati insieme alla. L’arma, ile la mascherina saranno sottoposti ai dovuti accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti ...

Per difendere il territorio a Boscoreale , i sei arrestati non avrebbero esitato a fare uso di armi da fuoco, ricorrendo anche ad azioni dimostrative ... (2anews)

Una videochat per consumare un agguato di Camorra . Per organizzare un attentato e strappare con piombo e sangue il controllo di un territorio che fa ... (ilmattino)

Una videochat per consumare un agguato di camorra. Per organizzare un attentato e strappare con piombo e sangue il controllo di un territorio che fa ... (ilmattino)

Una rissa, con un 15enne accoltellato e una pistola a salve senza tappo rosso sequestrata. Protagonista un gruppo di ragazzi. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via ...In casa, dove era ai domiciliari, aveva una pistola marca "Tanfoglio" calibro 9x21 con matricola abrasa e 15 proiettili nel caricatore e un colpo in canna. E' quanto hanno scoperto la scorsa notte, a ...Sequestrati anche un casco da moto modello “semi jet” ed una mascherina tipo soft air trovati insieme all'arma ...