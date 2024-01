Napoli, Orsi: “Mazzarri ha fatto bene a voltare pagina, ma…” (Di lunedì 29 gennaio 2024) Ha parlato soprattutto del Napoli Nando Orsi, ex portiere a attualmente commentatore di Sky Sport, intervenendo nella trasmissione ‘La Domenica Azzurra’ in onda su Ottochannel. Di seguito le sue parole: “Il pari tra Lazio e Napoli mi ha deluso, ci stavamo addormentando dinanzi alla Tv, perchè quelle che erano lo scorso anno la prima e la seconda della Serie A hanno giocato male, mi aspettavo di più. Questo passa il convento, ma a noi che piace il calcio vorremmo vedere altro da squadre che hanno qualità“. C’era una volta il Napoli… La partita mi ha deluso da tutti i punti di vista, possiamo dire che questo match certifica una volta per tutte che il Napoli dello scorso anno è veramente scomparso”. Napoli troppo provinciale nella mentalità? Stiamo parlando della squadra che ha ... Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli (Di lunedì 29 gennaio 2024) Ha parlato soprattutto delNando, ex portiere a attualmente commentatore di Sky Sport, intervenendo nella trasmissione ‘La Domenica Azzurra’ in onda su Ottochannel. Di seguito le sue parole: “Il pari tra Lazio emi ha deluso, ci stavamo addormentando dinanzi alla Tv, perchè quelle che erano lo scorso anno la prima e la seconda della Serie A hanno giocato male, mi aspettavo di più. Questo passa il convento, ma a noi che piace il calcio vorremmo vedere altro da squadre che hanno qualità“. C’era una volta il… La partita mi ha deluso da tutti i punti di vista, possiamo dire che questo match certifica una volta per tutte che ildello scorso anno è veramente scomparso”.troppo provinciale nella mentalità? Stiamo parlando della squadra che ha ...

