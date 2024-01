Napoli | la coperta è corta | la difesa funziona | l' attacco no E Ostigard allontana Perez

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 - Lo 0-0 maturato tra Lazio eprobabilmente non sposterà di molto le valutazioni sul campionato di entrambe le squadre, né la loro classifica finale. Eppure, per gli azzurri i feedback arrivati dall'Olimpico sono rincuoranti almeno per quanto riguarda unasempre più convincente: al punto da poter anche cambiare i piani di mercato proprio nelle ultime curve della sessione invernale.? A spostare gli equilibri è stata la grande prestazione di Leo, il migliore dei suoi, al cospetto dei biancocelesti: mai il norvegese, nella sua sempre balbettante avventura partenopea, era apparso così incisivo e concentrato come nelle ultime uscite, quelle in cui di fatto Walter Mazzarri ha varato in pianta ...

La riflessione non è per nulla semplice, numeri alla mano, perché nell’emergenza il Napoli più coperto è riuscito a correggere una fase difensiva che aveva dato non pochi problemi. Solo un gol subito ...Il Napoli non prenderà Nehuen Perez, l'operazione è definitivamente sfumata. A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il club azzurro ha deciso di tenere Leo Ostigard e per questo, per una ...Quando hai giocatori del genere in campo, la partita si può accendere da un momento all’altro. Con Mazzarri si è cambiato modulo, ora il Napoli si copre meglio, ma in fase conclusiva anche ieri ...