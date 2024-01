Napoli | la bretella Soccavo-Monte Sant’Angelo pronta ad aprire

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Laad, la notizia arriva attraverso le dichiarazioni di Umberto De Gregorio. Secondo quanto riportato da Repubblica, laad. Il taglio del nastro dovrebbe avvenire tra i mesi di maggio e giugno. La notizia, prosegue l’articolo redatto in questi giorni, è arrivata attraverso

Quando sarà aperta la bretella di Monte Sant’Angelo ...Nel corso dell’incontro è emerso che a Napoli solo il 31 per cento dei cittadini usa il trasporto pubblico. «Manca interconnessione ed esercizio ...Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione ...sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Italia 90 (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale) ...Napoli nuovo centro sportivo un obiettivo imminente e ...Fatti salvi pochissimi mesi invernali il tragitto, compresa la bretella di congiunzione con la tangenziale, è perennemente invaso da migliaia ...