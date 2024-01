Napoli inconcludente | Del Genio sbotta | la colpa è di Mazzarri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ancora unnullo dal punto di vista offensivo contro la Lazio: le critiche di Paolo Delsono tutte per Walter. Ilha trovato nuovi punti fermi. La fase difensiva azzurra, complice un modulo prettamente difensivo, è migliorata moltissimo nelle ultima uscite. Gli azzurri hanno concesso solo un gol nelle ultime tre partite. La rete subita, poi, è arrivata per mano di uno dei centravanti più in forma d’Europa come Lautaro Martinez e con gli azzurri in inferiorità numerica per quasi l’intero secondo tempo. Il, dunque, vuole ripartire dalla fase difensiva, ma agli azzurri ora manca equilibrio. Ilnel match giocato ieri sera contro la Lazio non è mai stato pericoloso dalle parti di Ivan Provedel. Gli azzurri, poi, da quando è arrivato Walter ...