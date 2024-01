Napoli | Focolari | “De Laurentiis…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ha parlato anche delil giornalista e opinionista Furioa Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue parole: “Lazio-mi ha fatto scendere tutta l’adrenalina accumulata dalla vittoria di Sinner… Entrambe non hanno cercato la vittoria con foga e determinazione. I partenopei avevano qualche attenuante in più rispetto alla Lazio, ma non si può giocare a calcio nel 2024 senza fare un solo tiro in porta. Sia Gollini che Provedel sono stati spettatori non paganti. Mazzarri è passato ad una difesa a cinque accorta, ma così non si va da nessuna parte. Se ile la Lazio vogliono arrivare in Champions, devono cambiare qualcosa. Ilvisto all’Olimpico… Ilvisto ieri all’Olimpico non è all’altezza del quarto ...